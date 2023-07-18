Tekirdağ Malkara'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangının balya makinesinden çıktığı ifade edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken Valilik konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Tekirdağ Valiliği açıklamasında, "Malkara ilçemiz Devecik Mahallesi'ndeki bir tarlada saat 15.50'de balya makinesinden çıkan kıvılcımla başlayan ve Teteköy ile Deveciköy Mahalleleri arasında bulunan çamlık alanda rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına ilk 15 dakika içerisinde müdahale edilmiştir. Çevre illerden gelen takviyelerle birlikte toplamda 154 kara ve hava aracı ile 558 personelin katıldığı söndürme çalışmaları neticesinde gece saat 02.00 sıralarında yangın kontrol altına alınmış, saat 06: 00'ya kadar soğutma çalışmaları sürdürülmüş olup halen kontrol ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.. Yangına müdahale için ekiplerimize yardımda bulunan vatandaşlarımız ellerindeki traktör ve iş makineleri ile ekiplerimizin kontrolünde söndürme çalışmalarına katılmıştır. Yangın bölgesinde ekiplerimizce yapılacak ölçümün arından tahrip olan alan net olarak belirlenecektir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İstanbul Orman Bölge ve Tekirdağ İl Orman Müdürü, Tekirdağ Afad Müdürü, Tekirdağ İtfaiye Daire Başkanı, İl Jandarma ve İl Emniyet Personeli, ilgili kurum müdürleri yangını mahallinden takip ederek gerekli koordinasyonu buradan sağlamışlardır. Yangının söndürülmesinde verdiği desteklerden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, ilimize gelerek yangın söndürme çalışmalarının organize edilmesine katkı sağlayan AFAD Başkanı Yunus Sezer'e, yangına müdahale sürecinde yer alan ilgili kurum müdürlerine, personeline, komşu il ve ilçelerden gelen yardım ekiplerine, muhtarlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Allah bir daha ilimize ve ülkemize böyle yangınlar yaşatmasın" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ