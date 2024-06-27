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Tekirdağ, Lavanta Tarlalarıyla Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi

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Tekirdağ, son yıllarda hızla çoğalan lavanta tarlalarıyla fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi. Lavantanın etkileyici manzarası, özellikle sabahın ilk ışıkları ve gün batımının 'altın saatlerinde' adeta doğanın sanatsal bir tuvali gibi fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyor.

Tekirdağ, son yıllarda hızla çoğalan lavanta tarlalarıyla fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.

Lavantanın etkileyici manzarası, özellikle sabahın ilk ışıkları ve gün batımının "altın saatlerinde" adeta doğanın sanatsal bir tuvali gibi fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyor.

İl Kültür ve Turzim Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte her geçen lavanta turizmine ilginin arttığını söyledi.

Lavanta tarlalarının ziyaretçilerine ve fotoğraf tutkunlarına güzel manzaralar sunduğunu aktaran Hacıoğlu, İstanbul başta olmak üzere yakın illerden Tekirdağ'a çok sayıda ziyaretçinin geldiğini ifade etti.

Ulusal ve uluslararası tanınırlığa katkı sağlıyor

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu ise fotoğraf sanatçılarının lavanta tarlalarında en güzel kareyi yakalayabilmek için yarıştığını söyledi.

Lavanta tarlalarında çekilen fotoğrafların Tekirdağ'ın ulusal ve uluslarası tanınırlığını arttırdığına işaret eden Üzmezoğlu, "Tekirdağ turizm kentinin yanında aynı zamanda bir tarım kenti. Son zamanlarda çiftçilerin ilgi gösterdiği lavanta bahçeleri artık lavanta tarlalarına dönmeye başladı."dedi.

Üzmezoğlu, Isparta ve Burdur'un ardından Tekirdağ'ın lavanta tarlalarının bilinirliğinin artmaya başladığını belirttti.

Mor tarlaların yeni bir çekim merkezi oluşturduğunu ifade eden Üzmezoğlu, "İstanbul'dan gelen fotğrafçı arkadaşlarımız, birbirleriyle yarışıyor. Fotoğraf sanatçıları burada çektikleri fotoğrafları ulusal ve uluslararası yarışmada kullanıyorlar. Daha önceden fotoğraf sanatçılarının göz bebeği Isparta ve Burdur'du. Bunların liderliği tartışılmaz. Ancak Trakya'da Tekirdağ'da artan lavanta tarlaları müthiş derecede fotoğraf sanatçılarını misafir ediyor." diye konuştu.

İstanbul'dan ailesiyle Tekirdağ'a gelen ve lavanta tarlasını gezen Ali Obruk ise Tekirdağ'daki lavanta tarlalarının muazzam bir görsel sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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