Tekirdağ Kurban Bayramı'nda 4 Milyon Turisti Ağırladı

Tekirdağ Kurban Bayramı'nda 4 Milyon Turisti Ağırladı
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Mavi bayraklı plajları ve yamaç paraşütü pistleriyle öne çıkan Tekirdağ, Kurban Bayramı tatilinde 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayarak büyük bir turizm hareketliliği yaşadı.

Mavi bayraklı plajları, Ganos Dağı eteklerindeki ormanları ve yamaç paraşütü pistleriyle öne çıkan Tekirdağ, Kurban Bayramı tatilinde 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Yeşil ve mavinin iç içe geçtiği kentte tatilciler, 10'u mavi bayraklı olmak üzere 22 plajda Marmara Denizi'nin keyfini çıkardı. Özellikle Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşandı.

Adrenalin tutkunlarının gözde rotalarından Uçmakdere'de ise yamaç paraşütü hareketliliği dikkati çekti.

Ganos Dağı eteklerindeki 250 ve 600 metrelik pistlerden, rüzgarın durumuna göre gün boyunca uçuşlar yapıldı. Tatilciler, gökyüzünden mavi ile yeşilin birleştiği eşsiz manzarayı izleme fırsatı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın bayram boyunca önemli bir turizm hareketliliğine sahne olduğunu söyledi.

Bayram tatilinde kent genelinde 4 milyondan fazla turistin ağırlandığını belirten Karaküçük, "İstanbul'a yakın olması Tekirdağ'ı cazip hale getiriyor. Tatil süresince turistik ilçelerin nüfusu 10 katına çıktı. Oteller ve işletmeler tamamen doluydu." dedi.

Tekirdağ'ın her zaman tatilcilerin ilgi gösterdiği bir destinasyon olduğunu vurgulayan Karaküçük, yaz boyunca turistleri ağırlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Bölgede yamaç paraşütü ve ATV turlarının da büyük ilgi gördüğünü aktaran Karaküçük, "Uçmakdere, yamaç paraşütü denince ilk akla gelen yerlerden biri. Ziyaretçiler hem denizin tadını çıkardı hem de gökyüzünden doğanın eşsiz manzarasını izledi." diye konuştu.

Paraşüt eğitmeni Gökhan Baran da bayram tatili boyunca her gün uçuş gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bölgeye gelenler yamaç paraşütüyle unutulmaz bir deneyim yaşadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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