Tekirdağ Kıyılarında Tehlike Altındaki Su Samuru Görüntülendi
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında yürüyüş yapan bir kişi, türü tehlike altında olan su samurunu cep telefonuyla kaydetti. Su samuru, denizde bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.
MARMARA Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında türü tehlike altında bulunan su samuru görüntülendi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkisindeki sahilde yürüyüş yapan kişi, kıyıya yakın bir noktada yüzen su samurunu fark ederek, cep telefonuyla kaydetti. Su samuru bir süre denizde ilerledikten sonra gözden kayboldu.
Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel