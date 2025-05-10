Tekirdağ Kıyılarında Nadir Görünen Su Samuru Görüntülendi
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen nadir bir su samuru, doğal yaşam açısından önemli bir tür olarak dikkat çekti. Su samuru, kristal gibi sularda yüzerken çevresini inceliyor.
Tekirdağ kıyılarında su samuru görüntülendi
TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında nadir görülen bir su samuru, denizde yüzerken vatandaş kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'da sahil kıyısında yürüyüş yapan bir vatandaş, Marmara Denizi'nde kıyıya oldukça yakın bir noktada yüzen bir su samurunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, su yüzeyinde süzülen ve zaman zaman dalarak ilerleyen su samurunun çevresini dikkatlice incelediği görüldü. Bir süre denizde ilerleyen su samuru daha sonra gözden kaybolarak açık sulara doğru yöneldi.
Doğal yaşam açısından önemli bir tür olan su samurlarının Tekirdağ kıyılarında nadiren görülmesi, çevre sakinlerinin ilgisini çekti.