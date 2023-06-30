Tekirdağ Kirazı Rekolte Beklentileri Aşıyor

Tekirdağ'da yetiştirilen meşhur Tekirdağ kirazının bu yıl beklenen rekoltesi 3 bin 711 ton olarak açıklandı. Kirazın kalitesi ve değeri, Tekirdağlı üreticilerin ihracat hedeflerini de destekliyor.

Tekirdağ'da şehrin ismiyle meşhur olan Tekirdağ kirazı, yetiştirildiği topraklardan aldığı tadı, aroması ve görüntüsüyle benzerlerinden ayrılıyor.

Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen Kiraz Festivali ile adından söz ettiren Tekirdağ kirazında geçen yıl 3 bin 440 ton rekolte elde edildi. Bu yıl ise 2 bin 660 dekar alandan 3 bin 711 ton rekolte bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine, il genelinde 923 kiraz yetiştiricisi bulunduğunu söyledi.

Tekirdağ kirazının tadını, aromasını ve güzel görünümünü Trakya topraklarından aldığını vurgulayan Saygı, Tekirdağ'ın bütün meyveleriyle çok değerli olduğunu belirtti.

Tekirdağlı kiraz üreticilerinin yetiştirdikleri ürünü ihraç etmeyi hedeflediklerini söyleyen Saygı, "Tüm Tekirdağ'a kendi yerli kirazımızı yediriyoruz. Tekirdağ'da bilindiği gibi her yıl festival düzenleniyor. Kaliteli bir kirazımız var. Aromasından tutun her şeyiyle bizim kirazımız değerli. Bilindiği gibi kiraz dünyada bir eksik. İhracata kadar ilerlememiz lazım. İleriki yıllarda bunu daha çok ekip, ihracat yapabiliriz." diye konuştu.

Saygı, adına festival düzenlenen kirazın tescil edildikten sonra değerine değer katacağını belirtti.

"Kiraz Cümbüşü" ismiyle kutlanmaya başlanan, daha sonra "Tekirdağ Kiraz Festivali" adını alan etkinliğin bu yıl 57'ncisi düzenlendi.