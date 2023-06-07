Tekirdağ Kiraz Festivali'nde şehrin nüfusu 12 kat artacak

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bu yıl 57'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali ile şehrin nüfusu 12 kat artarak 3 milyona çıkacak. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen Kiraz Festivali bu yıl da dolu dolu geçecek.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde her yıl geleneksel olarak, düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, bu yıl da dolu dolu geçecek. Yerli ve yabancı milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen Kiraz Festivali'nde bu yıl hedeflenen katılımcı sayısı 3 milyon olarak belirlendi. 4 gün boyunca sürecek olan festivalde birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı konserlerden, çeşitli yarışmalara kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.

Festival programı hakkında bilgi veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, hedeflerinin 2.5 - 3 milyon misafir ağırlamak olduğunu belirterek, "Tüm hemşerilerimize sevgilerimi sunuyorum. Yarın itibariyle Kiraz Festivalimiz başlıyor. Bütün Trakya'yı, Marmara Bölgesi'ni yarından itibaren Süleymanpaşa'mızda misafir etmeyi planlıyoruz. İnşallah yine 2.5 - 3 Milyon civarında katılımcı bekliyoruz. Büyük bir organizasyon. Arkadaşlarımız yaklaşık 3.5 - 4 aydır aralıksız çalışıyorlar. İnşallah emeklerimizin zayi olmadığı kazasız belasız bir festival olacak diye dua ediyorum" dedi.

Efsane pehlivanın anısına güreşler düzenlenecek

Festival programı hakkında detaylı bilgiler veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bu yıl ki etkinliklerde tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin Başpehlivanlarından olan Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın adının yaşatıldığı bir güreş organizasyonu da yapılacağını belirterek, "Yarın itibariyle Allah nasip ederse güreşler ile başlıyoruz. Birinci günümüz Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri ile başlıyor. Özellikle güreşleri bu yıl önce öne çektik. Daha önceki festivallerimizde tecrübe ettiğimiz konu biraz hareketsizdi. Onun için festivalimiz yarın özel bir günle, Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri ile başlıyor. Biliyorsunuz Hüseyin Pehlivan şehrimizin güzide isimlerinden, markalarından bir tanesi, mekanı cennet olsun. İsmini yaşattığımız yağlı güreşler ile Bismillah diyoruz. Sabah 9.30'da Valilik ziyaretiyle başlıyoruz. Ardından Büyükşehir Belediyesi'nin ziyaret ediyoruz. Sonrasında Güreş Ağası'nın çelenk koyma merasimi var. Cumhuriyet Meydanında, Hüseyin Pehlivan Heykelinin orada. İnşallah yarın saat 12.00'den Naip Mahallemizde olacağız. Festival Başlangıcı oradan yapıyoruz. Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri saat 14.00'te başlıyoruz. Bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz" diye konuştu.

Kültür ve sanat dolu etkinlikler elacak

Festival boyunca Kültür - Sanat etkinliklerinin de olacağını belirten Yüksel, "Gençler için hazırlanan Futbol, Satranç, Voleybol, Tavla turnuvaları var. Arkasından 1912 Tekirdağ Panaromik Fotoğraf ve Maket Sergisi var Rumeli İskelesi'nde onun açılışını yapacağız. Yine kültür çadırının bulunduğu yerde Geleneksel Türk Çalgıları'nın sergilendiği güzel bir sergimiz var. Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin ödül töreni ile hemen arkasından Süleymanpaşa'nın gençleri tarafından oluşturulmuş Paşa Halk Dansları Topluluğu'nun Anfi Tiyatro'da gösterisini izleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

On binlerin katılacağı büyük festival korteji

Festival ateşinin kortej yürüyüşü ile yakılacağını belirten Yüksel, "Cuma günü Namık Kemal Evi ziyareti ile başlıyoruz. Protokol ziyaretleri ve kabullerimiz var. İlkokul, Ortaokul ve Liseler arası resim ve kompozisyon yarışması var, o da çok keyifli olacak. Sonrasında saat 18.00'de Festival Kortejimiz var. Çok büyük bir katılım bekliyoruz. Köprübaşı'ndan başlayan çok büyük, renkli bir kortejimiz olacak. Festival Ateşimizi, Valilik önünde saat 19.00'da yakacağız. Sonrasında gece konserlerimiz var. Fatma Turgut ve ardından Ferhat Göçer konserimiz var. Havai fişek gösterileri ve açık hava sinema gösterimiz var. Özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum, Perşembe günü Solo Türk'ün bir gösterisi var. Çocuklarımız bayılıyor. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

"Muazzam Bir Gösteri ile Şehrimizi Tanıtacağız"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, festivalin üçüncü gününde Türkiye'de bir kaç yerde yapılan bir gösteriyi de gerçekleştireceklerini belirterek, "Cumartesi günü Macar Günü etkinliklerimiz var. Yelken Yarışları, Yüzme Yarışları var. Flyboard gösterisi olacak. Bu akşam için hazırladığımız çok önemli bir muazzam gösterimiz var. Türkiye'de bir kaç yerde yapıldı, örneğin Ayasofya Camii'nin açılışında yapıldı. Aynı anda 300 tane drone uçarak gösteri yapacak, yukarıda silüetler oluşturacak. Tekirdağ'ımızın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mustafa Ceceli ve Funda Arar konserleri var. Çok keyifli bir gün olacak" dedi.

"Gençlere Adadığımız Bir Gün Olacak"

Festivalin son gününde gençlere yönelik bir çok etkinliğin yapılacağını belirten Yüksel, "Pazar günü, 4. Günde gençlerimizin Milli Birlik ve Beraberlik Günü. Gençlerimize adadığımız bir gün bu. O gün de Gökhan Tepe ve Melek Mosso konserlerimiz var. Yine gece ve gündüz flyboard gösterilerimiz var. Kiraz yarışmaları olacak. Yarışmada dereceye girenlerin ödül töreni olacak. Baştan sona çok renkli, çok keyifli bir festival bizi bekliyor. Tekirdağ'ın isminin duyurulması, tanıtılması, Süleymanpaşa'da bu organizasyonun yapılması bütün kurumların el birliği ile çalışılmasıyla yürütülüyor. Sayın Valimize, bütün İl Bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. 57'nci Kiraz Festivali, İnşallah Tekirdağ'ın tanıtılmasına büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

Festivalin Tanıtımı Sınır Tanımıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, bu yıl 57'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali için 3 milyon kişiyi ağırlamayı hedefliyor. Bu çerçevede Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında 3 dilde hazırlanan bilgilendirme kitapçıkları ve el ilanları dağıtıldığını belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Geçen yıl sahilde aynı anda 300 bin kişiyi ağırladık. Bu yıl hedefimiz toplamda şehrimizde 3 milyon kişiyi ağırlamak. Tanıtımlarınızı buna göre hazırladık. Tüm Trakyamızda tanıtımlarımızı yapıyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan Sınır Kapılarında da Yunanca, Bulgarca ve İngilizce el ilanları dağıtıyoruz. Dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yurtdışından çok ciddi misafir bekliyoruz. Hem esnafımızın ticaretine olanak sağlamayı hedefliyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan'daki komşularımız daha çok Edirne ve Keşan hattında alışverişlerini yapıyorlar. Biz bu konuda 2 senedir çok ciddi çalışmalar yürüterek özellikle Perşembe pazarında çok sayıda misafir ağırlamaya başladık. Cadde ve sokaklarımızda misafirlerimizi görüyorsunuz. Bunun amacı şehrimizin turizmine olduğu gibi ticaretine de katkı sağlayarak gelirlerinin artmasını sağlamak. Esnafımız da sağolsunlar, gelen misafirlerimize çok sıcak davranıyorlar. Ben de buradan esnafımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.