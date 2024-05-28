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Tekirdağ Kiraz Festivali İcra Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali için icra komitesi toplantısı yapıldı. Toplantıda, kurumların görev ve sorumlulukları, alınacak tedbirler ve organizasyonla ilgili konular ele alındı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenecek 58'inci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali icra komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı Vali Recep Soytürk başkanlığında Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurumların görev ve sorumlulukları alınacak tedbirler ve organizasyonla ilgili konular görüşüldü.

Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakam Vekili Gökhan Gürbüzerol, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Emniyet Müdür Vekili Cüneyt Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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