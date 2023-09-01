Tekirdağ Kapaklı'da Otomobil Ağaçlık Alana Daldı: 1 Yaralı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil ağaçlık alana daldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kapaklı - Çerkezköy otoyolunda meydana geldi. Kapaklı'dan Çerkezköy'e doğru giden Buse Beyza A. kontrolündeki 34 BEF 495 plakalı otomobil Organize Sanayi Bölgesi Bağlantı Köprüsü altında kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan ağaçlık alana giren otomobilde maddi hasar meydana gelirken otomobilin sürücü Buse Beyza A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ