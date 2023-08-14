Tekirdağ Kapaklı'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ Kapaklı Erbay Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü otomobile çarptı ve yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ Kapaklı Erbay Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pazar günü saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yuvam mevkiine doğru ilerleyen B.Ç. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı genç, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ