Tekirdağ Kapaklı'da Metanfetamin Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, şüpheli bir şahsın üzerinde 1 gram metanfetamin bulundu. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde şüpheli bir şahsın üzerinde arama yapan jandarma ekipleri, 1 gram metanfetamin ele geçirdi. E.C. isimli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 22 Eylül 2023 günü Kapaklı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.C. isimli şahsın uyuşturucu kullandığını tespit eden jandarma ekipleri, şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Şahsın üzerinde yapılan aramada beyaz kağıt içerisinde sarılı yaklaşık olarak 1 gram metanfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ