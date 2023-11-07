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Tekirdağ Kapaklı'da Çalılıkta Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından bir çalılıkta bulunan poşetin içinde 3 adet silah ele geçirildi. Poşet içerisinde ayrı ayrı bez parçalarına sarılı 3 adet tabanca ve 75 adet dolu fişek bulunuyordu.