Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Dalış Ekibi Teşkilatın Kuruluşunu Kutladı

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı dalış ekibi, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla dalış yaptı.

Ekip, Şarköy ilçesi açıklarında batık gemi enkazına dalış faaliyeti gerçekleştirdi.

Jandarma Komutanlığı dalış ekibi, su altında ve üstünde "185 yıldır şan ve şerefle" yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak Teşkilatın kuruluşunu kutladı.