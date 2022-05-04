Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların birçoğu dönüşe geçti.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kara yolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Ramazan Bayramı, Tekirdağ, İstanbul, Tragger, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title