Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturuyor.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturuyor.

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.

Aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.