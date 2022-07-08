Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu - Haberler

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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturuyor.

Tatilciler gün boyunca, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturmaya devam etti.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Yoldaki trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Kurban Bayramı Yeniçiftlik İstanbul Tekirdağ Güncel Haberler

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