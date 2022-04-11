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Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

Demirören Haber Ajansı - Ruhan Yalçın - Güncel
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Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

TEKİRDAĞ'ın yükseklerine yağan karla Ganos Dağı etekleri beyaza büründü.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın yükseklerine yağan karla Ganos Dağı etekleri beyaza büründü.

Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağdı. Ganos Dağı etekleri beyaza büründü, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklığın 8-12 derece azalmasının beklendiği açıklandı. Bölgede Edirne ve Kırklareli'de sabah hafif yağmur yağışları da yaşandı.


Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Trakya Bölgesi, Toros Dağları, Tekirdağ, kar, Güncel, Haberler

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