Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine dün gece yağan kar yağışı etkili oldu. Ganos Dağı ve etekleri beyaz örtüyle kaplandı.

TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerine yağan karla birlikte Ganos Dağı ve etekleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine dün gece yağan kar yağışı etkili oldu. Tekirdağ'ın 945 metre yüksekliğindeki Ganos Dağı ve etekleri yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığı 5-7 santimetre oldu. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu yağış beklenmeyen kentte, soğuk havanın etkisini sürdüreceği bildirildi. (DHA)