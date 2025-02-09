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Tekirdağ'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tekirdağ'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Süleymanpaşa ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Ganos Dağı eteklerindeki ormanları beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 3 derece olması beklenirken, bölgeye gelen vatandaşlar kar manzaralarını görüntüledi.

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Süleymanpaşa ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini artırdı.

Kar yağışıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelerek fotoğraf çektirdi. Karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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