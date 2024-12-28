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Tekirdağ'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Tekirdağ'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ganos Dağı eteklerinde etkili olan kar yağışı, ormanlık alanları beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 7 santimetreyi bulurken, vatandaşlar görüntülemek için bölgeye akın etti.

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlık alan beyaza büründü.

Süleymanpaşa ilçesinde, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

Kar yağışıyla Ganos Dağı etekleri beyaza bürünürken, kar kalınlığı 7 santimetreyi buldu.

Hava sıcaklığının 5 derece olduğu kentte yağış beklenmiyor.

Kar yağışının ardından ilçedeki bazı ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.

Bazı vatandaşlar kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelerek fotoğraf çekildi.

Vatandaşlardan Ferit Albay, gazetecilere, kar yağışının herkesi sevindirdiğini söyledi.

Şehir merkezinde kar olmadığı için Ganos Dağı eteklerine geldiklerini belirten Albay, "Meteoroloji uyarı yapmıştı ama bu kadar tahmin etmiyordum. Ganos Dağı'na kar yağdığını duyduk ve buraya fotoğraf çekmeye geldik. Karda eğleniyoruz çok güzel oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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