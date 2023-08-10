Tekirdağ'ın yeni valisi Recep Soytürk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla son Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'te yayımlanırken, karara göre Tekirdağ'ın yeni valisi Kilis Valisi Recep Soytürk oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 57 ile vali ataması gerçekleştirilerek, Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla birlikte 57 ilin valisi değişti. Tekirdağ'ın yeni valisi Kilis Valisi Recep Soytürk olurken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise Trabzon Valisi oldu. - TEKİRDAĞ