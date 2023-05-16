Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz reddedildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.

İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin yaptığı başvuruyu değerlendirerek seçim sonuçlarına itirazı reddetti.

AK Parti Tekirdağ İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Egemen Güngör, dün İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi vermişti.

Dilekçede, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri'nde partilerinin toplam oylarının birleştirme tutanaklarında daha düşük göründüğünü iddia eden Güngör, geçersiz oy oranı toplamı, toplam seçmen sayısının yüzde 3'ünden fazla olan sandıkların sonuçlarına itirazda bulunduklarını belirtmişti. Güngör, yeniden sayım ve tasnif yapılmasını, yeni birleştirme tutanaklarının yeniden yapılan işlemler doğrultusunda düzenlenmesini talep etmişti.