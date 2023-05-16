Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz reddedildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz reddedildi

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.

İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin yaptığı başvuruyu değerlendirerek seçim sonuçlarına itirazı reddetti.

AK Parti Tekirdağ İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Egemen Güngör, dün İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi vermişti.

Dilekçede, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri'nde partilerinin toplam oylarının birleştirme tutanaklarında daha düşük göründüğünü iddia eden Güngör, geçersiz oy oranı toplamı, toplam seçmen sayısının yüzde 3'ünden fazla olan sandıkların sonuçlarına itirazda bulunduklarını belirtmişti. Güngör, yeniden sayım ve tasnif yapılmasını, yeni birleştirme tutanaklarının yeniden yapılan işlemler doğrultusunda düzenlenmesini talep etmişti.

Tekirdağ Seçim Sonuçları
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

AK Parti Tekirdağ Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title