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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi doğa severleri ağırlıyor

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Uçmakdere Mahallesi, doğal güzellikleri, kamp alanları, yamaç paraşütü pistleri ve temiz deniziyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Uçmakdere Mahallesi; doğal güzellikleri, kamp alanları, yamaç paraşütü pistleri ve temiz deniziyle, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, Ganos Dağı eteklerinde bulunan Uçmakdere, sakinlik arayanların tercihi oluyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Marmara Denizi kıyısında bulunan kamp alanlarında çadır kurma imkanı bulurken, Ganos Dağları'nın eteklerinde farklı pistlerden yapılan yamaç paraşütüyle de keyifli vakit geçiriyor.

Maviyle yeşilin buluştuğu Uçmakdere'de doğal güzelliklerin tadını çıkaran ziyaretçiler, mahallede bulunan işletmelerde yöresel lezzetlerin de tadına bakma imkanı buluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Uçmakdere'nin her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Bölgenin, kentin turizmine katkı sağladığını belirten Hacıoğlu, "Uçmakdere sadece yaz aylarında değil yılın tamamında ziyaretçileri ağırlıyor. Burada turizmin bir çok çeşidini görmek mümkün. Deniz turizmi, dalış, eko turizm, paraşüt, agro turizm gibi aktivite yapma imkanı var. Kartaltepe Tabiat Parkı'nın bölgede olması, insanların dikkatini çekiyor." dedi.

Hacıoğlu, doğayla iç içe zaman geçirerek, sakinlik arayan turistlerin mutlaka Uçmakdere'ye geldiğini dile getirdi.

Özellikle yaz aylarının burada dolu dolu geçtiğini vurgulayan Hacıoğlu, "Buraya gelenler, yöresel ürünlerle kahvaltı yapmanın yanı sıra burada satışı yapılan yöresel ürünlerden alabiliyor. Ganos Dağı'nın eteklerinde denizle bütünleşen manzarasıyla çok güzel bir konuma sahip. Yamaç paraşüt yaparak bu güzellikleri havadan izleme imkanı buluyor insanlar. Kamp, karavan tutkunları için de burası gözde yerlerden birisi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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