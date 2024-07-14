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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde anız yangını söndürüldü

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Büyükyoncalı Mahallesi'nin Bozoba mevkisindeki biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Karaağaç Mahallesi'nden Bozoba istikametine giden yol trafiğe kapatıldı.

Saray Kaymakamı Refik Özsoy da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tekirdağ İtfaiye Saray Yaşam Güncel Haberler

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