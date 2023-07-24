Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde trafik kazası: 2 kişi hafif yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil orta refüje çarptıktan sonra yoldan çıktı. Kazada sürücü ve yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.