Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Muratlı Küçük Sanayi Sitesi girişinde bir vinç firması önünde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. idaresindeki 59 ABN 595 plakalı motosiklet, henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücünün yaralandığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Tek taraflı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ