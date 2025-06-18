Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları, Turist ve Fotoğraf Tutkunlarını Ağırlıyor

Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları, Turist ve Fotoğraf Tutkunlarını Ağırlıyor
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Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, hem turistlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, mor renkli tarlalarda doğal stüdyo olarak fotoğraf çekerek güzel anılar biriktiriyorlar.

Tekirdağ'da, turistlerin ilgisini çeken lavanta tarlaları, fotoğraf tutkunlarının da en güzel kareyi yakalamak için uğrak noktası oluyor.

Kent merkezi ve ilçelerde bulunan lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunları da lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğrafı çekmek için bölgeye geliyor.

Çok sayıda vatandaş doğal stüdyo olarak kullanılan lavanta tarlalarında doğa ile iç içe zaman geçiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, lavanta tarlalarının yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri haline geldiğini söyledi.

Kentte doğayla iç içe zaman geçirerek, güzel anılar biriktirmek isteyenlerin mor renkli tarlaları sık sık ziyaret ettiğini belirten Karaküçük, "Tarlalardaki mor güzellik herkesi kendine çekiyor. Tarlalarda mor rengin iyice hakim olmasıyla fotoğraf tutkunları da sık sık bahçelere gelmeye başladı. Fotoğraf sanatçıları başta olmak üzere anılarını biriktirip geleceğe aktarmak isteyen ziyaretçilerimiz mor güzelliği kayıt altına alıyor. Fotoğraf tutkunlarının çektiği kareleri sosyal medyada paylaşması kentin ve lavantanın tanıtımına da katkı sağlıyor." dedi.

Fotoğraf çekmek için lavanta tarlasına gelen Gamze Celepoğlu da kentin güzelliklerini kadrajına yansıtmaya çalıştığını dile getirdi.

Lavanta tarlalarının kente ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Celepoğlu, "Güzel fotoğraflar yakalamak için buradayız. Bazen arkadaşlarımız bazen de çocuklarımızla buraya gelerek güzel anılar biriktiriyoruz. Çok güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor. Morun en güzel halini lavantalarda görüyoruz. Herkesin bu güzelliği görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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