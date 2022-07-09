Tekirdağ'ın lavanta tarlaları bayramda misafirlerini ağırlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'ın lavanta tarlaları bayramda misafirlerini ağırlıyor

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'ın lavanta tarlaları bayramda misafirlerini ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, Kurban Bayramı'nda da çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, Kurban Bayramı'nda da çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlası, özellikle İstanbul'dan gelenlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Tarlaya gelen ziyaretçiler oluşturulan dekorlar önünde fotoğraf çektirip, zaman geçiriyor.

İstanbul'dan gelen Fatma Bahar Altıyaprak, AA muhabirine, lavanta tarlasında doğa ile iç içe zaman geçirmenin çok keyifli olduğunu söyledi.

Altıyaprak, tarlada çektirdikleri fotoğraflarla güzel anılar biriktirdiklerini ifade ederek, "Geçen sene de gelmiştik ama bu sene tarla daha da güzel olmuş. Bu sene dekorlar hem daha güzel hem de fazla. Burasını ailecek çok beğeniyoruz zaten. Tekirdağ'a gelince illaki lavanta tarlasına uğruyoruz. Arkadaşlarımı da buraya gelmeleri için yönlendiriyorum. Burası herkesin gelip görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Tarla sahibi Hakan Turgut da kentteki lavanta tarlalarına ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Bayramda daha fazla ziyaretçi ağırlayacaklarını tahmin ettiğini belirten Turgut, şunları aktardı:

"Vatandaşların ilgisi çok güzel. Bayramda özellikle İstanbul'dan çok sayıda ziyaretçi geliyor. Bayram boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayacağız gibi duruyor. Buraya gelen herkes buradan çok mutlu ayrılıyor. İnsanlar burada hem huzur buluyor hem de çok güzel fotoğraflarla buradan ayrılıyor."

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Kurban Bayramı İstanbul Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title