Tekirdağ'ın kurtuluşunun 103. yıl dönümü ve şehitler için mevlit programı düzenlendi

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü ve Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Tekirdağ Valiliğince Orta Camisi'nde düzenlenen programda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için dua edildi.

Programda, Süleymanpaşa İlçe Müftü Vekili Yakup Ekşi tarafından Mevlid-i Şerif okundu.

Ekşi, Atatürk'ü ve Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerleri minnetle andıklarını belirtti.

Şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkacaklarını bildiren Ekşi, Türk milletine ve şehit ailelerine sabır diledi.

Programa, Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve vatandaşlar katıldı.