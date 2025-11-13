Haberler

Tekirdağ'ın kurtuluşunun 103. yıl dönümü ve şehitler için mevlit programı düzenlendi

Tekirdağ'ın kurtuluşunun 103. yıl dönümü ve şehitler için mevlit programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü ve Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü ve Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Tekirdağ Valiliğince Orta Camisi'nde düzenlenen programda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için dua edildi.

Programda, Süleymanpaşa İlçe Müftü Vekili Yakup Ekşi tarafından Mevlid-i Şerif okundu.

Ekşi, Atatürk'ü ve Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerleri minnetle andıklarını belirtti.

Şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkacaklarını bildiren Ekşi, Türk milletine ve şehit ailelerine sabır diledi.

Programa, Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
İsrailli doktorların hatası ortaya çıktı: Filistinli esir kanser değilmiş!

İsrailli doktorlar yanıldı: Filistinli esir kanser değilmiş!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.