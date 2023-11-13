Tekirdağ'ın kurtuluşunun 101. yılı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ'ın kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Soytürk mesajında, Kurtuluş Savaşı yıllarında ülkenin dört bir yanında onurlu mücadeleler verildiğini ve şanlı destanlar yazıldığını belirtti.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin şanlı bir destan yazdığını aktaran Soytürk, "Milli Mücadele döneminde gencinden, yaşlısına, kadınından, erkeğine her kesimden insanımız, maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yaparak, tüm varlığını ortaya koyarak vatan savunmasında mücadele etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde türlü zorluklar içerisinde yürütülen bu mücadele, 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zaferle sonuçlanmıştır. Kazanılan bu şanlı zaferler sayesinde işgal altındaki diğer topraklarımız da kurtarılmıştır. Kurtarılan topraklarımızdan bir tanesi de Misak-ı Milli sınırları içerinde yer alan üç kemaller diyarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Yahya Kemal Beyatlı'nın, Namık Kemal'in diyarı Marmara'nın incisi Tekirdağ'ımızdır."ifadelerini kullandı.

Soytürk, Tekirdağlı vatandaşların, bütün tarihi olaylarda ve kurtuluşa giden yolda her zaman devletiyle beraber olduğunu vurguladı.

Tekirdağ'ın kurtuluş gününü kutlayan Vali Soytük, mesajında şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, milli dayanışma ve sevincini bizlere bir kez daha yaşatmaktadır. Ne mutlu ki, geçen yüzyılımızın başında istiklal mücadelesini zaferle sonuçlandıran milletimiz, bugün de el ele vererek istikbal mücadelesini başarıyla sürdürüyor. İnanıyorum ki, milli ruh ve şuurumuza sahip çıktıkça, yüreklerimizdeki vatan sevgisi ve aidiyeti daim oldukça, ülkemize yöneltilen her türlü tehdit sonuçsuz kalacak, insanlarımız bu topraklar üzerinde ebediyen özgür ve huzurlu yaşayacak.Kutsal vatan topraklarımızın her bir karışı için kahramanlıkla mücadele vererek milletimiz için göğsünü siper etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, Allah'tan milletimize bir daha o günleri yaşatmaması duası ile Tekirdağ'ımızın Kurtuluş Günü'nü kutluyorum."