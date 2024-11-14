Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Tekirdağ'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kortejde vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüdü. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, kurtuluşun milletin birlik ve beraberliğini kanıtlayan bir zafer olduğunu vurguladı.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kortej düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen korteje katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla Köprübaşı mevkisinde toplandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, Valilik önünde sona erdi.

Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri de Hükümet Caddesi'nde bayraklar taşıyarak kortej düzenledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Valilik önünde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın kurtuluşunun milletin birlik ve beraberliğini kanıtlayan bir zafer olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın kahraman evlatlarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan sevgisiyle dolu yüreğindeki zafer inancı sayesinde toprakları düşman işgalinden kurtardığını belirten Nallar, "Kurtuluşumuz, yalnızca bir zafer değil aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin, dayanışma ruhunun ne kadar büyük olduğunu kanıtlamaktadır. İşgale direnen atalarımız, her türlü zorluğa göğüs gererek bizlere bağımsız bir vatan bırakmış ve özgürlüğümüzü koruma kararlılığını tüm dünyaya iletmiştir." dedi.

Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! O suç artık ön ödeme kapsamında

 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

Karısını kemerle boğdu! Ekipler intihardan vazgeçirmeye çalışıyor

 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal 'diktatör' çıkışı

AK Parti kurucusundan canlı yayında skandal Atatürk çıkışı
Kartlı ödemelerde yeni nesil yazarkasa zorunluluğu yarın başlıyor

Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 14 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Brawl Stars bakım molası ne zaman biter 2024? 14 Kasım Brawl Stars ne zaman açılacak? Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri! Anadolu Parsı nerede görüldü, Türkiye'de nesli tükendi mi? 13 yaşında ölen AIDS hastası kız çocuğu olayı nedir? 13 yaşındaki kız çocuğu nasıl öldü? ALTIN YÜKSELECEK Mİ? Altın ne zaman yükselecek? 14 Kasım altın piyasasında son durum! Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Galler maç bileti kaç TL? Seren Fosforoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seren Fosforoğlu kaç yaşında, nereli? Seren Fosforoğlu biyografisi! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 14 Kasım Müge Anlı'da neler oldu? Eren Dinkçi kimdir? Eren Dinkçi kaç yaşında, nereli? Son dakika! Yenikapı metro istasyonu kapatıldı mı? 9. Yargı Paketi çıktı mı, TBMM'den geçti mi? 9. Yargı Paketi maddeleri nedir, denetimli serbestlik var mı 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.