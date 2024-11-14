Tekirdağ'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kortej düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen korteje katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla Köprübaşı mevkisinde toplandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, Valilik önünde sona erdi.

Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri de Hükümet Caddesi'nde bayraklar taşıyarak kortej düzenledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Valilik önünde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın kurtuluşunun milletin birlik ve beraberliğini kanıtlayan bir zafer olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın kahraman evlatlarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan sevgisiyle dolu yüreğindeki zafer inancı sayesinde toprakları düşman işgalinden kurtardığını belirten Nallar, "Kurtuluşumuz, yalnızca bir zafer değil aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin, dayanışma ruhunun ne kadar büyük olduğunu kanıtlamaktadır. İşgale direnen atalarımız, her türlü zorluğa göğüs gererek bizlere bağımsız bir vatan bırakmış ve özgürlüğümüzü koruma kararlılığını tüm dünyaya iletmiştir." dedi.

Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.