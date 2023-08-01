Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı
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İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosikletli kurye hafif yaralandı. Yaralı, Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı.
İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde C.Ş. kontrolündeki 59 UD 364 plakalı otomobil, seyir halindeki K.A. idaresindeki 59 AFE 268 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motor sürücüsü hafif yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Öte yandan otomobil sürücü C.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel