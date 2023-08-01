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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ormanlık alanda ekili kenevir bulundu

Güncel Haberler

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde jandarma ekiplerince ormanlık bölgede yapılan çalışmada, Kurtdere mevkiinde çalılık alan içerisinde 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet bıçak ve 1 adet kürek tespit edildi. Bitkileri ektiği düşünülen şahıs veya şahısları yakalama çalışması başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ormanlık alanda ekili kenevir bulundu.

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde jandarma ekiplerince ormanlık bölgede yapılan çalışmada, Kurtdere mevkiinde çalılık alan içerisinde 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet bıçak ve 1 adet kürek tespit edildi. Bitkileri ektiği düşünülen şahıs veya şahısları yakalama çalışması başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Tekirdağ Kenevir Güncel Haberler

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