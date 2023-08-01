Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ormanlık alanda ekili kenevir bulundu

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde jandarma ekiplerince ormanlık bölgede yapılan çalışmada, Kurtdere mevkiinde çalılık alan içerisinde 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet bıçak ve 1 adet kürek tespit edildi. Bitkileri ektiği düşünülen şahıs veya şahısları yakalama çalışması başlatıldı.