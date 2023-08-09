Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karlı ve Bağçeağıl Mahalleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını söndüremeyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Geniş bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.