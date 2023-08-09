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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Karlı ve Bağçeağıl Mahalleri arasında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karlı ve Bağçeağıl Mahalleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını söndüremeyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Geniş bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

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