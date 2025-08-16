Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Malkara İlçelerinde Çıkan Yangınlar Söndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol kenarında çıkan yangın ve Malkara'da meydana gelen anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Malkara'daki anız yangınında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Hayrabolu ilçesinde yol kenarında çıkan yangın söndürüldü.

Alpullu Caddesi'nde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Malkara'da anız yangını söndürüldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

İshakça Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Malkara'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gazibey Mahallesi'nde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL'ye matematik kitabı satıyorlar

Veliler isyan etmesin de ne yapsın: 43 bin TL'ye kitap satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.