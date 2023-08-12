Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde silah operasyonu: 26 adet silah ele geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan operasyonda bir adreste 26 adet silah bulundu. Operasyon sonucunda 25 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 26 silah ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 26 adet silah ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesinde O.Y. isimli şahsın silah sattığının tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda bir araçta ve şüpheli olan şahsın ikametinde yapılan aramada 25 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.