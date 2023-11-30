Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, F.G. yönetimindeki bir otomobil ile N.B'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüleri hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.G. yönetimindeki 34 FL 4380 plakalı otomobil, Marmaracık Mahallesinde N.B'nin kullandığı 39 TH 636 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüleri F.G ve N.B. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.