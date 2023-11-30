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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

30 Kasım 2023 16:41 Son Güncelleme: 16:42 Abone Ol

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, F.G. yönetimindeki bir otomobil ile N.B'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüleri hastaneye kaldırıldı.