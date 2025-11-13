Haberler

Tekirdağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. Yılı Kutlandı

Güncelleme:
Tekirdağ, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını, Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutladı. Törende konuşan yetkililer, Tekirdağ'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki önemine ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı.

Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkan Yarbay Emre Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterini imzalayan Vali Soytürk, Tekirdağ'ın kurtuluşunun büyük bir gururla kutlandığını belirtti. Kentin Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Soytürk, "Uzun yıllar huzurun, barışın ve medeniyetin şehri olan Tekirdağ, 1'nci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi'nin ardından vatanımızın birçok şehri gibi düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayan milletimiz, yaşanan işgalleri kabullenmemiş, boyun eğmemiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda kısıtlı imkanlara rağmen Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde zaferden zafere koşan ordumuz işgallere son vermiş, 13 Kasım 1922'de Tekirdağ özgürlüğüne kavuşmuştur" diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise Türk milletinin tarihe altın harflerle kazınan bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi. Yüceer, "Tekirdağ'ın 13 Kasım 1922'de yeniden al yıldızlı bayrakla kucaklaşması yalnızca bir şehrin kurtuluşu değil, milletin onuruna, bağımsızlığına, geleceğine sahip çıkma iradesinin destanıdır" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
