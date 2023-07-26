Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde taksi ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Çerkezköy'de meydana gelen trafik kazasında taksi ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.