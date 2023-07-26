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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde taksi ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Çerkezköy'de meydana gelen trafik kazasında taksi ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.E. idaresindeki 59 T 2745 plakalı taksi ile D.S'nin kullandığı 34 VV 3450 otomobil, İstasyon Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri taksi sürücüsü M.E'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekipleri otomobil sürücüsü D.S. ve yanında yolcu olarak bulunan O.A'yı sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Araçtan çıkarılan D.S. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, O.A. ise Kapaklı Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

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