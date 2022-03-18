Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Tekirdağ'ın 4 ilçesinde kar yağışı başladı.

Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçeleri ile Çorlu ilçesinin bir bölümünde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle ilçe merkezleri ile yüksek kesimler beyaza büründü.

Belediye ekipleri yağış nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır bekletiliyor.

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verilmişti.

AA / Güncel