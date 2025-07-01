Tekirdağ'ın Batısı İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'ın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklediğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Tekirdağ'ın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Tekirdağ'ın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel