Tekirdağ'ın Kapaklı ve Ergene ilçelerinde jandarmanın devriye faaliyetleri sırasında yapılan aramalarda toplamda 2 adet silah ele geçirildi.

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde jandarmanın devriye faaliyetlerinde 2 adet silah ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli Y.C.B. isimli şahsın üzerinden bir cisim attığı görüldü. Bunun üzerine çevrede yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahsa idari para cezası uygulanarak kurusıkı tabanca muhafaza altına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma komutanlığı ekiplerince Ergene Ulaş Mahallesi'nde icra edilen faaliyette şüphe üzerine durdurulan araçta sürücü M.E. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi. Olay ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ