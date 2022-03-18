Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

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Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İki ilçede sabaha karşı başlayan kar yağışı devam ediyor.

Çerkezköy ve Kapaklı kaymakamlıklarından alınan bilgiye göre, iki ilçedeki tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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