Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Birinci Dönem Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Birinci Dönem Toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Soytürk, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, toplantıda yatırımcı kuruluşların faaliyetlerinin hem üç aylık bir değerlendirmesi hem de kuruluşların dönem içinde karşılaştıkları sorunların çözümleri ile birlikte koordinasyonu gerektiren hususların görüşüleceğini söyledi.

Tekirdağ'da 288 projenin bulunduğunu aktaran Soytürk, sektörel olarak projelerin 78'i tarım, 7'si madencilik, 17'si enerji, 37'si ulaştırma-haberleşme, 94'ü eğitim, 19'u sağlık ve 36'sı ise diğer kamu hizmetleri projeleri olarak dağılım gösterdiğini dile getirdi.

Vali Soytürk'ün konuşmasının ardından bölge müdürlükleri yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili Varol Çömez, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.