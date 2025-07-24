Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve kurul üyeleri görüşlerini paylaştı.

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk başkanlığında valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı

İşte şehit orman görevlilerinin son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'ya suikast girişimi

Netanyahu'ya suikast girişimi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.