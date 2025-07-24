Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı
Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve kurul üyeleri görüşlerini paylaştı.
Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Recep Soytürk başkanlığında valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel