Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde denetim yaptı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde denetim başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yürütülen çalışma kapsamında kent merkezindeki okulların önünde denetim noktaları oluşturuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulama kapsamında okul çevresindeki sürücü ve yayalar, GBT kontrolünden geçirildi.

Denetimde ayrıca öğrencilerle, velilere sosyal medya, internet ve uyuşturucuyla ilgili çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.