Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Malkara'da çıkan yangına müdahale etti
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve TOMA araçları da müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de Malkara ilçesinde çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına katıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube ekipleri ve emniyet bünyesindeki TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar anbean polis kamerasına yansıdı. Söndürülen ormanda soğutma çalışması sürüyor. - TEKİRDAĞ