Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Malkara'da çıkan yangına müdahale etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve TOMA araçları da müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.