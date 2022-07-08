Tekirdağ hayvan pazarındaki 1 tonluk boğaya 75 bin lira fiyat Tekirdağ'da kurbanlık almak isteyenler arife günü hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Tekirdağ'da kurbanlık almak isteyenler arife günü hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Pazarlarda besiciler ile müşteriler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Çerkezköy hayvan pazarındaki 1 ton 50 kilogram ağırlığıyla sahiplerinin "Paşa" ismini verdiği boğa pazara girenlerin dikkatini topluyor. Hüseyin İşcan ve Hasan Çıkman'ın yetiştirdiği boğa için 75 bin lira isteniyor. İşcan, 3 yaşındaki boğanın merada yetiştirildiğini ve ortalama 700 kilogram et vereceğini söyledi. AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ hayvan pazarındaki 1 tonluk boğaya 75 bin lira fiyat - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.