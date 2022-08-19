Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ haberleri! Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

Tekirdağ haberleri! Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

Güncel Haberler

Tekirdağ haberlerine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, partisinin son dönemde önemli bir çıkış yakaladığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, partisinin son dönemde önemli bir çıkış yakaladığını söyledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir kafede sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Aydal, sorun ve talepleri dinledi.

Ardından gazetecilerin soruları üzerine açıklamada bulunan Aydal, partisinin son dönemde önemli bir çıkış yakaladığını belirtti.

"Her girdiğimiz yerde bir dip dalga olarak geldiğimizi görüyoruz." diyen Aydal, şunları kaydetti:

"Bu bir hayalcilik değil, neden biliyor musunuz? Rahmetli Erbakan hocama da yüzde 1 alır dediklerinde rahmetli hocam yüzde 13 almıştı. İstanbul'da beşinci parti olur dediklerinde, İstanbul'da birinci parti olmuştu. İktidara gelemez dediklerinde yüzde 22 aldı. Biz bir dip dalga olarak geliyoruz, halkın teveccühünü görüyoruz."

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Refah Partisi Tekirdağ İstanbul Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title