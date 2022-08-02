Tekirdağ haberleri | Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünden 'sıcak hava' uyarısı

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla ilgili vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, kronik hastalığı bulunan ve yalnız yaşayan yaşlıların risk taşıyan gruplar olduğunu belirtti.

Sıcak havalarda açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini aktaran Kalkan, "Günün en sıcak 10.00 ile 16.00 saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya özen göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi gerektiğini vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"Denize girmek isteyenler güneşten koruyucu kremler kullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir. Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli. Bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır fizik aktivitelerden kaçınılmalıdır. Yaşlı, bebek, çocuk ve engelliler kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır. Güneş gören pencereler perde vb. güneşliklerle gölgelendirilmelidir. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir."

Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulmasının her zaman mümkün olamayacağına dikkat çeken Kalkan, sıcaklıklarla birlikte nem oranının da artması sonucu insan sağlığının olumsuz etkilenebildiğini kaydetti.